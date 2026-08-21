Эксперт допустил нефть по $100 и выше из-за ситуации на Ближнем Востоке Эксперт Суверов: нефть может подорожать выше $100 из-за ситуации вокруг Ирана

Москва21 авг Вести.Цены на нефть могут превысить $100 за баррель, заявил в комментарии ИС "Вести" инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

Сейчас цена Brent превысила $93 за баррель, нарушаются логистические цепочки, нарастает дефицит на мировом рынке топлива. Все это приводит к дальнейшему удорожанию нефти, и поэтому не исключено, что цены на нефть могут превысить на каком-то этапе $100 за баррель, если не будет какого-то иного тренда на возможность деэскалации сказал Суверов

Между тем, издание Axios сообщило, что США наладили секретную перевозку крупных объемов нефти через Ормузский пролив без согласования с Ираном.

Ежедневно через южную часть пролива вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров, которые перевозят почти 10 млн баррелей нефти с Ближнего Востока, что составляет примерно 50% от объема, экспортируемого до начала конфликта.