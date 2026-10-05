Bloomberg: высокие цены на нефть сохраняются из-за страха и затрат на логистику

На Западе объяснили, почему нефть держится выше 100 долларов за баррель Bloomberg: высокие цены на нефть сохраняются из-за страха и затрат на логистику

Москва5 окт Вести.Существует несколько причин, почему мировые цены на нефть по-прежнему держатся на уровне более 100 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Основные причины, удерживающие мировые цены на нефть выше 100 долларов за баррель, называет агентство Bloomberg. Во-первых, рынок опасается новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, на стоимость влияют высокие логистические издержки: из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе транспортировка энергоносителей стала значительно дороже.

Третьим фактором авторы материала называют сокращение мировых запасов нефти на фоне восстановления спроса на сырье. Также причинами высокой стоимости нефти являются топливный кризис и инфляционное давление.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent превысила 103 доллара за баррель.