Цена Brent превысила $103 за баррель на фоне ударов хуситов Саудовской Аравии

Brent подорожала до $103 за баррель после ударов хуситов по Саудовской Аравии Цена Brent превысила $103 за баррель на фоне ударов хуситов Саудовской Аравии

Москва5 окт Вести.Цена нефти марки Brent превысила $103 за баррель после ударов правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс.

Так, декабрьский фьючерс на Brent подорожал до $103,28 за баррель.

Хуситы 10 сентября установили контроль над стратегическим островом Майюн у входа в Баб-эль-Мандебский пролив, а также над архипелагом Ханиш в Красном море.

Под контролем хуситов находятся также район и порт Моха и ряд других районов на западе провинции Таиз.