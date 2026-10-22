Стоимость Brent превысила $113 за баррель впервые с 5 мая Цена барреля нефти Brent впервые с 5 мая превысила $113

Москва22 окт Вести.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на британской бирже ICE поднялась выше 113 долларов за баррель - впервые с 5 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи, зафиксировавшие этот заметный ценовой рубеж на фоне оживления рынка.

По состоянию на 20.50 мск, цена Brent составила 113,38 долларов за баррель, поднявшись на 4,19%.

Ранее в тот же день цена Brent за баррель превысила отметку в 110 долларов на фоне сообщения Госдепартамента США об эвакуации части американских дипломатов из посольства в Саудовской Аравии.

Эксперт Михаил Хачатурян в беседе с ИС "Вести" отметил, что стоимость нефти продолжает расти из-за политических решений и военных действий, связанных с Ормузским проливом.

Новые удары Соединенных Штатов по территории Ирана после промежуточных выборов в Конгресс прибавят 10-15 долларов к мировым ценам на нефть. Так считает руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин, сделавший прогноз для ИС "Вести".