Названы факторы, которые продолжают влиять на рост мировых цен на нефть Эксперт Хачатурян: Ормузский пролив продолжает влиять на рост цен на нефть

Москва22 окт Вести.Политические решения и военные действия, связанные с Ормузским проливом, продолжают оказывать влияние на рост мировых цен на нефть. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Также влияние на стоимость нефти оказывают растущие экономики Китая и Индии, которые являются основными потребителями, добавил он.

На рост цен на нефть влияет прежде всего Ормузский пролив. Если говорить о дополнительных факторах, то это динамика экономики Китая, поскольку Китай остается основным потребителем нефти, и Индия – это такие значимые страны, которые являются основными потребителями нефти. Что касается влияния экономики Европы, то оно присутствует, но в достаточно меньшей степени объяснил экономист

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на марку на лондонской бирже ICE поднималась так высоко впервые с 16 мая.