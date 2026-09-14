Нефть Brent подорожала почти до $108 за баррель на фоне новостей об Ормузе

Цена нефти марки Brent превысила 107 долларов Нефть Brent подорожала почти до $108 за баррель на фоне новостей об Ормузе

Москва14 сен Вести.Мировые котировки нефти продемонстрировали уверенный подъем на открытии торговой сессии после информации о переносе консультаций по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные международных биржевых площадок.

По состоянию на 01:03 мск стоимость ноябрьских контрактов на североморскую смесь Brent увеличилась на 3,16% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, достигнув отметки 107,77 доллара за баррель.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что принятие новых антироссийских санкций Конгрессом США вызовет резкий рост мировых цен на нефть и бензин.