Стоимость черного золота на мировом рынке выросла на 3%

Нефть Brent подорожала более чем на 3%, превысив 91 доллар за баррель Стоимость черного золота на мировом рынке выросла на 3%

Москва1 сен Вести.Цены на нефть на мировых биржах демонстрируют рост более чем на 3%. Согласно данным торгов, котировки Brent обновляют максимумы на фоне сохраняющегося повышательного движения.

По состоянию на 05:34 мск декабрьские фьючерсы на североморскую нефть Brent прибавили 3,28% по сравнению с предыдущей сессией и достигли 91,27 долларов за баррель.

Стоимость октябрьских контрактов на американскую нефть WTI выросла на 1,06%, составив 86,67 долларов за баррель.

Таким образом, динамика Brent остается заметно сильнее, чем у WTI: североморский сорт прибавляет более 3%, тогда как американская нефть демонстрирует рост примерно на 1%.

26 августа цены на нефть эталонных марок снизились в среду на фоне признаков прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива.