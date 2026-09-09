Нефть продолжает дорожать, цена на Brent выше $100 впервые с 24 июля Цена нефти Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля

Москва9 сен Вести.Цена нефти Brent поднялась на лондонской бирже ICE Futures выше $100 за баррель впервые с 24 июля, подъему рынка способствуют новые сигналы об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС Соединенных Штатов.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак-Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:25 мск составляет $100,06 за баррель, что на $2,14 (2,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,64 (1,76%), до $94,67 за баррель.