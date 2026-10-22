Аналитик Бахтин: новые удары США по Ирану прибавят до $15 к цене нефти в мире

Дан прогноз, насколько новые удары США по Ирану повысят цены на нефть в мире Аналитик Бахтин: новые удары США по Ирану прибавят до $15 к цене нефти в мире

Москва22 окт Вести.Возможные новые удары Соединенных Штатов по территории Ирана после промежуточных выборов в Конгресс прибавят 10-15 долларов к мировым ценам на нефть. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

Он отметил, что стоимость нефти в мире сегодня находится в руках первых лиц в США и Иране.

Возможные удары прибавят нефтяным ценам около 10-15 долларов за баррель. А далее, пожалуй, все будет зависеть от риторики первых лиц США. Если это будут ограниченные удары с быстрым достижением результата, по мнению США, то очень быстро цены пойдут корректироваться вниз. Если же последует объявление о более амбициозных целях США, например, о наземной операции в регионе, то рост цен будет и выше, и продолжительнее отметил эксперт

Бахтин подчеркнул, что без блокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть держались бы в районе 70 долларов за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке сейчас почти вдвое превышает уровень, который был установлен с начала этого года.