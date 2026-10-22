Трамп обвинил Иран в повышении цен на нефть Трамп: Иран специально повышает цены на нефть перед выборами в Конгресс

Москва22 окт Вести.Иран пытается повысить цены на нефть специально перед выборами в Конгресс США, утверждает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, Тегеран выдумывает удары по судам в Ормузском проливе, хотя в реальности сейчас через пролив проходит больше танкеров с нефтью, чем до начала конфликта.

Иран делает все, что может, чтобы поднять стоимость нефти перед промежуточными выборами в США. Они даже придумывают несуществующие удары, мины и все прочее, поскольку сейчас через Ормузский пролив поставляют больше нефти, чем даже до начала конфликта написал президент в соцсети Truth Social

22 октября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent сначала достигла 112,08 доллара за баррель. В тот же день цена превысила 113 долларов, чего не было с 5 мая 2026 года.

Выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября. По данным на 21 октября, Трамп уже потратил на поддержку республиканцев 277 миллионов долларов.