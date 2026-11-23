"Демократы и Иран": Трамп назвал виновных в высоких ценах на нефть Трамп: демократы и Иран удерживали высокие цены на нефть

Москва23 ноя Вести.Представители Демократической партии США и Иран стремились удерживать высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Sicial.

Трамп выразил сожаление о том, что американцы не осознали этого, прежде чем проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября.

И демократы, и Иран изо всех сил старались как можно дольше удерживать цены на нефть на высоком уровне, а после выборов цены на нефть упали до рекордно низких отметок пояснил Трамп

Президент США отметил, что Иран пытался повысить цены на нефть перед выборами в Конгресс США. При этом Иран выдумывает удары по судам в Ормузском проливе, хотя в реальности через пролив проходит больше танкеров с нефтью, чем до начала конфликта.