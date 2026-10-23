Москва23 окт Вести.Нефтяные котировки в скором времени начнут резкое снижение, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно сказал он

Трамп напомнил, что после начала в феврале 2026 года американской военной операции против Ирана топливо подорожало до рекордных значений.

Однако в настоящее время, по его оценке, рынки ощущают себя заметно лучше, чем семь-восемь месяцев назад.

Я пришел и увидел Скотта (Бессента, министра финансов США – прим. ред.), увидел Говарда (Латника, министра торговли – прим. ред.), увидел всех своих ребят – Марко (Рубио, госсекретаря США – прим. ред.), Джей Ди (Вэнса, вице-президента – прим. ред.) увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: "Нам пора остановиться" процитировал себя глава Белого дома

Конфликт между Ираном и США фактически парализовал судоходство в Ормузском проливе — главной артерии поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в 2025 году через указанный пролив провезли примерно треть мирового морского экспорта нефти.

В июне 2026 года Трамп для контроля над ценами анонсировал решение частично снять санкции с нефтяной отрасли некоторых государств. Однако глава Белого дома считает, что рост цен на глобальном топливном рынке был искусственным и необоснованным.

Американский лидер подчеркивал, что Соединенные Штаты могут в 20 раз нарастить интенсивность ударов по Ирану, если военные этой страны будут противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.