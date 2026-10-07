Москва7 октВести.Соединенные Штаты закончат военную операцию против Ирана "очень скоро". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что окончание кризиса на Ближнем Востоке приведет к стабилизации цен на нефть.
Нефть рухнет камнем, как только мы закончим с войной. А это будет очень скоросказал президент в ходе брифинга в Белом доме
Трамп добавил, что нефть может опуститься даже до уровня ниже, чем до начала войны с Ираном.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Ирану необходимо существенно сократить свои мощности по обогащению урана для прекращения конфликта со Штатами.