Трамп заявил, что в скором времени конфликт с Ираном может завершиться Трамп: "конфликт с Ираном закончится, когда я захочу"

Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном скоро завершится. Такое заявление американский лидер сделал во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас.

Она (война – прим.ред.) закончится очень скоро, и мы победим, как мы победили в Венесуэле…Мы уверенно побеждаем. Она может закончиться в любой момент, когда я этого захочу заключил Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что лишит Тегеран ядерного оружия и подчеркнул, что Вашингтон находится на пороге еще более значительной победы над Ираном.