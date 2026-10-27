Москва27 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Тегеран навсегда лишится возможности получить ядерное оружие.

Заявление американского лидера прозвучало во время его выступления перед сторонниками в Техасе. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон находится на пороге еще более значительной победы над Ираном.

Сейчас мы находимся в шаге от достижения еще большей победы над Ираном и предотвращения появления у них ядерного оружия когда-либо сказал Трамп

Ранее американский президент во время телефонного интервью для Fox News заявил, что ему нужно решить, как дальше развивать отношения с Исламской Республикой: "покончить" с ней или заключить сделку.

Позже в СМИ появилась информация, что Штаты постепенно эвакуируют свой военный и дипломатический персонал из стран региона.