Дональд Трамп заявил, что в Иране больше нет желающих возглавить страну Трамп: у Ирана не осталось потенциальных лидеров

Москва15 окт Вести.Президент Соединенных Штатов сообщил, что в Иране больше нет тех, кто хотел бы встать во главе исламской республики. Об этом глава Белого дома заявил, выступая перед сторонниками в штате Аризона.

Американский лидер также добавил, что Тегеран заставил его пообещать больше не убивать представителей руководства страны.

Они заставили меня пообещать, что я больше никого не убью, и я это сделал. Я пообещал им, но никто не хочет быть президентом Исламской Республики Иран приводит слова Трампа The Jerusalem Post

Он отметил, что, возможно, зашел слишком далеко и даже не знает, с кем теперь иметь дело.

Во время выступления Трамп также напомнил, что Иран якобы мог нанести удар по западной части Соединенных Штатов, если бы обладал ядерным оружием.

Мы должны были убедиться, что у Ирана нет ядерного оружия, ведь, как вы знаете, на протяжении многих лет они считаются главной страной - спонсором терроризма утверждал американский лидер

Ранее портал Axios сообщал, что переговоры между США и Ираном о заключении мирного соглашения "не окончательно мертвы", но и "живыми" их назвать нельзя.