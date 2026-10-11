Трамп: постоянно говорю властям в Иране, что они сумасшедшие

Трамп заявил, что считает иранские власти "сумасшедшими" Трамп: постоянно говорю властям в Иране, что они сумасшедшие

Москва11 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Теннесси, вновь резко высказался о руководстве Ирана. Американский лидер заявил, что "давно и открыто" говорит иранским властям о своем отношении к ним.

По словам Трампа, он не раз называл руководство в Тегеране "невменяемым" и прямо сообщал об этом иранской стороне.

Это безумная страна, и они это знают. Я постоянно им об этом говорю. Я говорю: ребята, вы сумасшедшие приводит РИА Новости слова Трампа

Ранее американский лидер заявлял, что Иран долго не протянет, если откажется от сделки с США. Иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на устраивающую США сделку, считает Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом 9 октября передал главе Белого дома Дональду Трампа позицию Ирана по поводу возможного урегулирования конфликта.