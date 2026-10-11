Москва11 октВести.Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Теннесси, вновь резко высказался о руководстве Ирана. Американский лидер заявил, что "давно и открыто" говорит иранским властям о своем отношении к ним.
По словам Трампа, он не раз называл руководство в Тегеране "невменяемым" и прямо сообщал об этом иранской стороне.
Это безумная страна, и они это знают. Я постоянно им об этом говорю. Я говорю: ребята, вы сумасшедшиеприводит РИА Новости слова Трампа
Ранее американский лидер заявлял, что Иран долго не протянет, если откажется от сделки с США. Иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на устраивающую США сделку, считает Трамп.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом 9 октября передал главе Белого дома Дональду Трампа позицию Ирана по поводу возможного урегулирования конфликта.