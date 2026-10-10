Ушаков: Путин заявил Трампу, что возможности дипломатии в Иране не исчерпаны

Ушаков: Путин заявил Трампу, что с Ираном можно и нужно договариваться Ушаков: Путин заявил Трампу, что возможности дипломатии в Иране не исчерпаны

Москва10 окт Вести.Президент Владимир Путин обратил внимание президента США Дональда Трампа на то, что возможности дипломатии на иранском направлении не исчерпаны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны. С Тегераном можно и нужно договариваться отметил Ушаков

По его словам, Трамп приветствовал вовлеченность Москвы в урегулирование конфликта с Ираном. Россия напомнила о своем предложении о вывозе обогащенного урана​​​.

Характерно, что Дональд Трамп не оставил ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана заключил Ушаков

Вечером 9 октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. По словам Ушакова, разговор продлился полтора часа и оказался насыщенным и дружеским. Трамп поздравил Путина с днем рождения.