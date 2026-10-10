Москва10 октВести.Президент Владимир Путин обратил внимание президента США Дональда Трампа на то, что возможности дипломатии на иранском направлении не исчерпаны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны. С Тегераном можно и нужно договариватьсяотметил Ушаков
По его словам, Трамп приветствовал вовлеченность Москвы в урегулирование конфликта с Ираном. Россия напомнила о своем предложении о вывозе обогащенного урана.
Характерно, что Дональд Трамп не оставил ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ираназаключил Ушаков
Вечером 9 октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. По словам Ушакова, разговор продлился полтора часа и оказался насыщенным и дружеским. Трамп поздравил Путина с днем рождения.