О чем говорили Путин и Трамп 9 октября: ключевые темы Телефонный разговор Путина и Трампа 9 октября: главные моменты

Москва10 окт Вести.Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоялся вечером 9 октября и продлился полтора часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа была весьма насыщенной и дружеской.

Подготовка к телефонному разговору двух лидеров началась с 7 октября. Тогда состоялась телефонная беседа Ушакова со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, в ходе которой тот передал поздравление с днем рождения Путину от Трампа и добавил, что глава Белого дома хотел бы лично поздравить российского президента по телефону.

Мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистан… Договорились в конце концов, что самым предпочтительным вариантом был бы разговор сразу после возвращения нашего президента из этой поездки сказал Ушаков

В итоге американский лидер отложил ряд своих заранее запланированных мероприятий на этот день ради того, чтобы пообщаться с Путиным, и поздно вечером 9 октября разговор двух лидеров действительно состоялся.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Глава Белого дома тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, высказал свои пожелания успехов и благополучия. Он также передал привет российскому лидеру и от своей супруги Мелании.

В ответ Путин поблагодарил Трампа за поздравления и теплые слова в свой адрес и подчеркнул, что ценит то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами.

В ходе телефонной беседы Путин и Трамп также выразили удовлетворение функционирующими каналами коммуникации между странами "по линии администраций, специальных служб и других профильных ведомств".

По словам Ушакова, "никто не хотел класть трубку первым".

И, с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он "готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день" сказал помощник президента РФ

НЕИЗМЕННОСТЬ ЦЕЛЕЙ СВО И ПРОВОКАЦИИ КИЕВА

В разговоре с Трампом Путин четко дал понять американскому коллеге, что позиция России в отношении целей и задач специальной военной операции (СВО) неизменна, как и готовность политико-дипломатического урегулирования к уверенному достижению долгосрочного устойчивого мира.

Российский лидер подробно рассказал Трампу о предпринимаемых российской стороной мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, который делает ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Путин подчеркнул, что стремление Киева ударами остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив.

Вооруженные силы России полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед сказал президент РФ

Ушаков отметил, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины сразу же после выборов в Государственную думу, то сейчас ситуация иная. Киев своими попытками помешать проведению парламентских выборов в России, "по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса", добавил помощник президента.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ НА САММИТЕ АТЭС

В телефонном разговоре Путин отметил, что ценит то внимание, которое руководство США уделяет диалогу с Россией, "несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами".

Что же касается вопроса о том, когда может состояться следующая личная встреча президентов РФ и США, то он, по словам Ушакова, "конкретно не обсуждался". Известно лишь, что Путин и Трамп, согласно нынешним планам, намерены посетить саммит АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить сказал помощник президента РФ

МАСШТАБНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Лидеры двух стран в ходе беседы подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что американская сторона может дать дополнительные разъяснения по поводу договоренностей о поставках российского топлива в США.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия готова поставить дополнительный объем дизельного топлива на рынок США и всем партнерам - 300 тысяч тонн в октябре с ростом до 500 тысяч тонн в ноябре и до 1 миллиона тонн в декабре. По словам Новака, в перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Вице-премьер подтвердил, что РФ начинает раньше срока снимать ограничения на экспорт дизеля, при этом отечественный рынок будет полностью снабжен топливом.

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Говоря с Трампом, Путин также передал слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее "активную гуманитарную деятельность и, в частности, за ее вклад в усилия по соединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта".

Лидеры РФ и США также затронули тему гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области. Они договорились, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп по данному вопросу.

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИРАНА

Говоря об иранском вопросе, Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что с Тегераном "можно и нужно договариваться". Российский лидер выразил уверенность, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны. К тому же российское предложение вывезти на территорию РФ обогащенный иранский уран остается в силе.

По словам Ушакова, Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в регулирование ситуации вокруг Тегерана.

Кроме того, Путин сообщил президенту США, что в Туркмении подробно обсудил текущую ситуацию вокруг Ирана с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.