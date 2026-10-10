Ушаков подтвердил контакты Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп по Алешкам Ушаков: Лантратова будет поддерживать контакт с Меланией Трамп по Алешкам

Москва10 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова будет находится в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по ситуации в городе Алешки. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области: условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп сказал Ушаков

Он также рассказал, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре 9 октября с американским президентом Дональдом Трампом передал его супруге слова благодарности за ее гуманитарную деятельность и за усилия по воссоединению семей, пострадавших из‑за конфликта на Украине.

Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта отметил помощник президента РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы делают все возможное, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Песков подчеркнул, что ситуация в городе критическая, так как Украина активно препятствует этим поставкам.