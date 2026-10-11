Мирошник надеется, что контакты РФ и США помогут показать миру правду об Алешках Мирошник: есть надежда, что Мелания Трамп поможет развеять вранье вокруг Алешек

Москва11 окт Вести.Договоренность о создании отдельной линии коммуникации между уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой и первой леди США Меланией Трамп по ситуации в Алешках поможет развеять вранье киевского режима и показать всему миру правду. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Я очень надеюсь, что эта коммуникация будет всячески содействовать тому, чтобы вот эта ложь, в которую вложили огромное количество денег вокруг так называемого проекта "Спасем Алешки", построенного на абсолютном вранье, а вот эта коммуникация позволит его растопить и развалить подчеркнул дипломат

Мирошник также выразил надежду, что американская сторона сможет использовать свои политические инструменты, чтобы предоставить всему миру доказательства совершения киевским режимом военных преступлений в городе.

Очень надеюсь, что все-таки будет правильный сигнал американской стороне, разъясняющий эту ситуацию. Дальше, насколько американцы смогут воздействовать или использовать свой вес, свои рычаги для, во-первых, донесения правды до мирового сообщества, а, во-вторых, для воздействия на Украину, которая в формате Алешек абсолютно точно идет на военные преступления… Информацию именно о том, что Украина совершает военное преступление, нам всеми доступными способами нужно донести до мирового сообщества добавил он

Ранее Лантратова сообщила, что Мелания Трамп и ее команда готовы начать оказывать помощь жителям города Алешки в Херсонской области – уже идут переговоры по организации доставки гуманитарных грузов.

Гуманитарный кризис в Алешках начался после того, как ВСУ начали дистанционно минировать подъезды к городу и уничтожать любые грузовые автомобили. Таким образом киевский режим практически полностью перекрыл доставку в Алешки продуктов питания, топлива и медикаментов.