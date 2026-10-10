Москва10 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп и ее команда готовы начать оказывать помощь жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в мессенджере MAX.

Омбудсмен добавила, что уже идут переговоры по организации доставки гуманитарной помощи жителям города.

Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи добавила Лантратова

Гуманитарный кризис в Алешках начался после того, как ВСУ начали дистанционно минировать подъезды к городу и уничтожать любые грузовые автомобили. Таким образом киевский режим практически полностью перекрыл доставку в Алешки продуктов питания, топлива и медикаментов.

Ранее сообщалось, что украинские боевики не дают вывозить из Алешек тела погибших мирных жителей. Так киевский режим пытается скрыть следы своих военных преступлений.