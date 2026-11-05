Москва5 нояВести.Первая леди США Мелания Трамп на встрече с представителями России и Украины в Белом доме выразила надежду, что перемирие в городе Алешки Херсонской области откроет дорогу к полноценному урегулированию конфликта на Украине.
Я надеюсь, что операция в Алешках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искрысказала первая леди США
Ранее администрация президента США объявила, что Мелания Трамп намерена организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что РФ отправила на эту встречу омбудсмена Яну Лантратову и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.