Мелания Трамп надеется, что перемирие в Алешках принесет более масштабный мир

Гуманитарная операция в Алешках принесет мир, надеется Мелания Трамп Мелания Трамп надеется, что перемирие в Алешках принесет более масштабный мир

Москва5 ноя Вести.Первая леди США Мелания Трамп на встрече с представителями России и Украины в Белом доме выразила надежду, что перемирие в городе Алешки Херсонской области откроет дорогу к полноценному урегулированию конфликта на Украине.

Я надеюсь, что операция в Алешках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры сказала первая леди США

Ранее администрация президента США объявила, что Мелания Трамп намерена организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что РФ отправила на эту встречу омбудсмена Яну Лантратову и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.