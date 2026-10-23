В Белом доме утверждают, что добились соглашения о прекращении огня в Алешках Белый дом заявил, что Мелании Трамп удалось достичь прекращения огня в Алешках

Москва23 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп добилась прекращения огня в городе Алешки Херсонской области, заявил Белый дом на официальном сайте.

По утверждению американской стороны, супруга президента США напрямую взаимодействовала с Москвой и Киевом, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала переговоры между сторонами и согласовала с ними условия договоренности.

Первая леди Мелания Трамп успешно добилась прекращения огня между Россией и Украиной на локальном участке в городе Алешки. Обе страны согласились временно прекратить все военные действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения по специально обозначенному безопасному коридору. Локальное прекращение огня вступит в силу 29 октября 2026 года заявил Белый дом

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа по преодолению гуманитарного кризиса в Алешках продолжается. Он уточнил, что эта тема поднималась в разговоре главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кроме того, Путин обсуждал эту тему с Папой Римским Львом XIV, добавил Песков.