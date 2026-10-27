Москва27 окт Вести.Супруга президента США Дональда Трампа Мелания сыграла ключевую роль в организации прекращения огня и гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Военкор рассказал, как соблюдается локальный режим прекращения огня в районе Алешек, начавший действовать утром 27 октября.

Действительно отсутствует стрельба. По какой схеме проводится перемирие? Просто каждый выполняет приказ. Украинская сторона – своего руководства, я имею в виду военных ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.), а наши ребята, военные просто получили приказ и, как обычно, его дисциплинированно выполняют… Здесь просто выполняем приказ, надеясь на порядочность воюющих напротив нас командиров, не забывая о том, что на Украине применялись такие группы, как "Медведи SS" (признана террористической организацией, запрещена в РФ. – Прим. ред.), а они у нас в плену находятся, получили сроки и отсиживают. Это те люди, которые штатно занимались провокацией в ходе объявленных перемирий. То есть они, имея на руках документы СБУ, Службы безопасности Украины, приезжали и открыто провоцировали ту и другую сторону на перестрелку. Поэтому украинцы профессионально не держат слово и выполняют все то, что им говорит Запад. Но в данной ситуации Мелания [Трамп], я имею в виду супруга президента США, конечно, оказалась таким стержнем, поломать который украинцы и европейские хозяева нынешних властей Киева не смогут, видимо