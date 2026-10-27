Сальдо сообщил об освещении иностранными СМИ доставки гумпомощи в Алешки Сальдо: иностранные СМИ будут освещать доставку гумпомощи в Алешки

Москва27 окт Вести.Иностранные средства массовой информации (СМИ) планируют освещать доставку гуманитарной помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, журналисты должны показать реальную катастрофу, которая происходит в населенном пункте.

Планируется, конечно же, вместе с гуманитарной миссией или операцией присутствие журналистов и не только наших, но и зарубежных медиа и информационных агентств, которые покажут, что на самом деле происходит, почему и к чему это все привело сказал Сальдо

Он напомнил, как освещали зарубежные СМИ трагедию в Старобельске. По его словам, было показано совершенно не то, что в реальности происходило в городе.

Поэтому есть надежда на то, что начнут видеть, что происходит, и это подтолкнет к дальнейшим договоренностям по защите людей добавил глава Херсонской области

Также Сальдо сообщил, что в формировании груза приняла участие первая леди США Мелания Трамп.

В районе Алешек с 4 часов утра вторника, 27 октября, действует "режим тишины" для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.