Сальдо сообщил, что режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается Сальдо: режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается

Москва27 окт Вести.Режим прекращения огня для подготовки гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области соблюдается. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, все договоренности с украинской стороной реализуются.

Режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается. Он начался с 04.00 утра. Но он соблюдается только, естественно, в районе Алешек. По всей протяженности ЛБС (линии боевого соприкосновения. – Прим. ред.), которая проходит по Херсонской области, [все] остается в прежнем режиме. Поэтому то, что было договорено на уровне уполномоченных по правам человека Яны Лантратовой и ее [украинского] коллеги Дмитрия Лубинца соблюдается сказал Сальдо

26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобная договоренность способна стать прецедентом для проведения миссий и на других участках фронта.