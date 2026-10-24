Лантратова: Россия и Украина выполняют договоренности по Алешкам

Лантратова подтвердила выполнение Москвой и Киевом договоренностей по Алешкам Лантратова: Россия и Украина выполняют договоренности по Алешкам

Москва24 окт Вести.Россия и Украина выполняют все взятые на себя обязательства в рамках договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она рассказала о своих контактах с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Переговоры прошли в онлайн-формате.

Обсудили ранее согласованные детали [гуманитарной миссии в Алешках], все происходит в соответствии с проработанными договоренностями. Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны написала Лантратова в MAX

Яна Лантратова проинформировала украинского коллегу, что с российской стороны режим тишины установлен с 04:00 мск 27 октября.

В свою очередь Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 03:00 по киевскому времени. То есть в одно и то же время подчеркнула российский омбудсмен, учитывая разницу во времени между Москвой и Киевом

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив удерживаемого ВСУ Херсона. ВСУ постоянно обстреливают Алешки, а дроны ВСУ минируют местность и атакуют машины, на которых для жителей города пытаются доставить воду и продовольствие.

Организацию гуманитарной миссии по оказании помощи жителям города на себя взяла первая леди США Мелания Трамп. Она узнала о бедственном положении жителей населенного пункта на Генеральной ассамблее ООН.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что пока ситуация на земле не изменилась. Утром 24 октября Алешки подверглись минометному обстрелу украинских боевиков.