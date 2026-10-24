Москва24 октВести.Киевский режим искусственно создал блокаду города Алешки в Херсонской области, чтобы устроить там гуманитарный кризис и обвинить Россию в нарушении норм международного права. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, Украина на протяжении нескольких лет подводила Алешки к гуманитарной катастрофе.
Они наносили удары, начиная три года назад – там уже была тяжелая ситуация. Последнее выделение денег на колоссальное количество дронов и дало возможность создания этих дронных блокад… Она создана искусственно, она создана непосредственно под действием украинской стороны целенаправленно… Они просто пытаются создать прецедент для того, чтобы обвинить Россию в якобы нарушении норм международного гуманитарного правадобавил Мирошник
Ранее сообщалось, что режим временного прекращения огня в Алешках будет действовать не только в пределах города, но и на участках, отведенных под гуманитарные маршруты.
Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору. Прекращение огня намечено на 27 октября.