Мирошник: Украина сама создала кризис в Алешках и обвинила РФ в блокаде

Мирошник заявил об искусственности созданной Украиной ситуации в Алешках Мирошник: Украина сама создала кризис в Алешках и обвинила РФ в блокаде

Москва24 окт Вести.Киевский режим искусственно создал блокаду города Алешки в Херсонской области, чтобы устроить там гуманитарный кризис и обвинить Россию в нарушении норм международного права. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, Украина на протяжении нескольких лет подводила Алешки к гуманитарной катастрофе.

Они наносили удары, начиная три года назад – там уже была тяжелая ситуация. Последнее выделение денег на колоссальное количество дронов и дало возможность создания этих дронных блокад… Она создана искусственно, она создана непосредственно под действием украинской стороны целенаправленно… Они просто пытаются создать прецедент для того, чтобы обвинить Россию в якобы нарушении норм международного гуманитарного права добавил Мирошник

Ранее сообщалось, что режим временного прекращения огня в Алешках будет действовать не только в пределах города, но и на участках, отведенных под гуманитарные маршруты.

Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору. Прекращение огня намечено на 27 октября.