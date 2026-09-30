Москва30 сен Вести.Украина развернула провокационную и лживую кампанию против мирных жителей в Алешках Херсонской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Прямо сейчас мы вместе с вами стали свидетелями использования киевскими представителями высокой трибуны СПЧ для раскручивания лживой и провокационной кампании, организованной якобы в защиту и во спасение жителей города Алешки в Херсонской области. Только все, что было сказано, — это циничная ложь и манипуляция. Правда состоит в том, что уже более двух лет украинские боевики, выполняя преступные приказы политических властей Киева, устраивают геноцид и создают невыносимые условия для жизни в отдельно взятом населенном пункте, где проживают российские граждане. Город подвергается ежечасным обстрелам украинских боевиков отметил Мирошник

Он добавил, что ВСУ разрушают всю инфраструктуру, атакуя аварийные службы.

Украинские дроны создали осаду города. Минируют подъезды, атакуют любой гражданский транспорт, который намеревается въехать или выехать из этого многострадального населенного пункта. Украинские дроны атаковали более 15 санитарных автомобилей скорой помощи. Десятки раз наносили удары по городской больнице, устроили бомбардировку городского продуктового рынка со смертями и ранениями гражданского населения сказал он

Ранее стало известно, что Алешки больше всего подвергаются атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ИС "Вести".