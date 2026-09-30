Москва30 сенВести.Ответственность за издевательства над мирными жителями Алешек Херсонской области полностью лежит на киевском режиме. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В беседе с ТАСС он отметил, что технологи главы киевского режима Владимира Зеленского пытаются заполонить информационное и публичное пространство на Западе "манипулятивной постановкой" вокруг Алешек.
Люди, которые сейчас ходят по улицам европейских столиц с лозунгами и требуют спасти Алешки, плохо себе представляют, где эти Алешки находятся, не знают, что там живут граждане России, не понимают, что участвуют в тотальной чудовищной лжи! Киев, который стопроцентно виновен в издевательствах над мирным населением Алешек, громче всех кричит "Держи вора!сказал Мирошник
В Херсонской области 28 сентября произошло аварийное отключение электричества в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жители 213 населенных пунктов остались без света.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что гуманитарная ситуация в городе Алешки остается крайне тяжелой из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.