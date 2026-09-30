Мирошник: Киев на 100% виновен в издевательствах над мирными жителями Алешек

Мирошник заявил, что Киев виновен в издевательствах над населением Алешек Мирошник: Киев на 100% виновен в издевательствах над мирными жителями Алешек

Москва30 сен Вести.Ответственность за издевательства над мирными жителями Алешек Херсонской области полностью лежит на киевском режиме. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что технологи главы киевского режима Владимира Зеленского пытаются заполонить информационное и публичное пространство на Западе "манипулятивной постановкой" вокруг Алешек.

Люди, которые сейчас ходят по улицам европейских столиц с лозунгами и требуют спасти Алешки, плохо себе представляют, где эти Алешки находятся, не знают, что там живут граждане России, не понимают, что участвуют в тотальной чудовищной лжи! Киев, который стопроцентно виновен в издевательствах над мирным населением Алешек, громче всех кричит "Держи вора! сказал Мирошник

В Херсонской области 28 сентября произошло аварийное отключение электричества в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жители 213 населенных пунктов остались без света.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что гуманитарная ситуация в городе Алешки остается крайне тяжелой из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.