Атака ВСУ оставила без света 213 населенных пунктов Херсонской области Из-за ударов ВСУ в Херсонской области обесточены 213 населенных пунктов

Москва28 сен Вести.В Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины произошло аварийное отключение электричества. Без света остались жители 213 населенных пунктов. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо на платформе MAX.

Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов написал Владимир Сальдо

Отмечается, что в зону отключения вошли Верхнерогачикский, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа.

Энергетики совместно с профильными службами уже начали восстановительные работы.