Москва13 авг Вести.Херсонская область в результате технологического нарушения в энергосистеме осталась без электроснабжения. Об этом сообщает "Херсонэнерго".

Сегодня в связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область. Говорится в канале энергокомпании в мессенджере MAX

В "Херсонэнерго" уточнили, что без света остались 14 муниципальных округов, в том числе Скадовский, Алешкинский, Генический и Каховский. Ремонтные бригады приступили к усиленной работе по восстановлению электроснабжения.