В Херсонской области восстанавливают подачу электроснабжения после атаки ВСУ Жители Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ

Москва28 авг Вести.Беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Херсонской области, повреждения получили несколько подстанций, из-за чего регион остался без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Он отметил, что электроснабжение отсутствует с прошедшей ночи.

По информации Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина – очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование написал Сальдо

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению подачи света в дома. Сальдо добавил, что о точных сроках восстановления энергоснабжения сообщит, как только появится подтвержденная информация.