Посол Мирошник: ВСУ издеваются над людьми в Алешках, обстреливая город Мирошник: ВСУ продолжают издеваться над жителями в прифронтовых Алешках

Москва29 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают издеваться над людьми, оставшимися в прифронтовых Алешках в Херсонской области, при этом обвиняя на международной трибуне Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат опубликовал в своем канале в MAX видео, снятое в июне 2025 году и посвященное крайне тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. В комментарии к ролику Мирошник написал, что украинские боевики фактически осадили город дронами, жителям приходилось прятаться в укрытии.

По словам посла РФ, с тех пор в подходах ВСУ ничего не изменилось, а западные спонсоры начали поставлять Украине еще больше беспилотников.

После этого глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение решили обвинить Россию в созданной Украиной осаде и издевательствах над гражданским населением подчеркнул Мирошник

Как отметил посол, тысячи жителей покинули Алешки, но и "над оставшимися людьми нацисты продолжают издеваться, блокируя им как доставку в город всего необходимого, так и саму возможность из него выехать".

Теперь это еще и сопровождается "лживыми стенаниями" главы МИД Украины Андрея Сибиги с трибуны в Генассамблее ООН о том, что "во всем виновата Россия", добавил Мирошник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная ситуация в Алешках остается крайне тяжелой из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.