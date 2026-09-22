Мирошник охарактеризовал главу МИД Украины с помощью рифмы Мирошник: Сибига врет, когда открывает рот

Москва22 сен Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказался о министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге. По его мнению, словам украинского дипломата верить нельзя.

Мирошник прокомментировал для РИА Новости фейки министра о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

Когда Сибига врет? Когда открывает рот отметил посол

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается крайне тяжелой.