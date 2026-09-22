Мирошник: военного переворота на Украине можно не ждать Мирошник призвал не ждать военного переворота на Украине

Москва22 сен Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник призвал не ждать военного переворота на Украине.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что украинская силовая верхушка не рассматривает страну как родное государство, поэтому намерена лишь награбить побольше денег и сбежать.

Поэтому надеяться на то, что вот эти вооруженные формирования на территории Украины, либо силовые структуры действительно как-то радеют за эту Украину, я бы не стал. Они радеют за поляну, на которой распределяются огромные деньги. Если, по крайней мере, говорить о верхушке сказал дипломат

Он добавил, что главы украинских силовых ведомств намерены повторить путь покинувшего страну экс-генпрокурора Руслана Кравченко.

Мирошник также отметил, что Украина превратилась во внеправовую территорию, на которой представители силовых ведомств ведут борьбу друг с другом за деньги.