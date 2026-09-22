Москва22 сенВести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник призвал не ждать военного переворота на Украине.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что украинская силовая верхушка не рассматривает страну как родное государство, поэтому намерена лишь награбить побольше денег и сбежать.
Поэтому надеяться на то, что вот эти вооруженные формирования на территории Украины, либо силовые структуры действительно как-то радеют за эту Украину, я бы не стал. Они радеют за поляну, на которой распределяются огромные деньги. Если, по крайней мере, говорить о верхушкесказал дипломат
Он добавил, что главы украинских силовых ведомств намерены повторить путь покинувшего страну экс-генпрокурора Руслана Кравченко.
Мирошник также отметил, что Украина превратилась во внеправовую территорию, на которой представители силовых ведомств ведут борьбу друг с другом за деньги.