Москва15 сен Вести.Украина представляет собой специально созданную "серую зону", где силовые структуры (ГУР, СБУ, МВД) контролируют различные криминальные сферы, а недавние антикоррупционные скандалы являются лишь борьбой за контроль над огромными финансовыми потоками, поступающими в страну.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уверен, что за фасадом борьбы с коррупцией в Украине идет передел потоков влияния.

На фоне коррупционных скандалов на Украине самое главное - не то, что вскрывается их вся коррупционная клоака, а то, что уже эти НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины], САП [Специализированная антикоррупционная прокуратура] и прочие организации, вскрывают направление, в котором создана специальная абсолютно "серая зона". Причем та, которая была отработана по аналогу Косово, по аналогу еще ряда других государств, которые брались под контроль другими западниками. То есть и на этих территориях наркоту "крышует" МВД Украины, колл-центрами занимаются ГУР, СБУ и немного подрабатывает Генпрокуратура. Торговля людьми, там тоже без СБУ не проходит. ГУР участвует непосредственно в тайной продаже оружия заявил Мирошник

По его словам, Украина стала глобальным перевалочным пунктом для нелегального оружия. Колоссальные объемы вооружений, о которых ранее заявлял Киев, не остаются в стране, а растекаются по всему миру, попадая в руки криминальных синдикатов на всех континентах.

Недавно Украина называла достаточно фантастические цифры - сколько оружия зашло на ее территорию, которое ушло в разные криминальные группировки в Европе, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Все это идет через клоаку под названием Украина. Поэтому на сегодняшний день то, что происходит сейчас между НАБУ и ее спонсорами или теми, кто находится за ней - это откровенно просто борьба за контроль над деньгами - колоссальные деньги заявил Мирошник

Дипломат подчеркнул, что Украина никогда прежде не распоряжалась такими суммами. Теперь же страна анонсирует оборонный бюджет на 2026 год в размере примерно 98 млрд долларов.

С 1991-го по 2014-й в виде всех кредитов, дотаций иностранных, Украина получила 34 млрд долларов за 23 года. Сейчас за один 2026 год Украина получает и отгружает 98 млрд долларов. Часть этих денег, естественно, она отмывает, часть использует, часть разворовывает. Какая доля Зеленского, я не знаю. Факт в том, что это специально созданная "серая зона", в которой процветает криминалитет, в котором силовые структуры имеют каждый свой надел, в котором происходит "кормление", а дальше начинается выяснение отношений между ними – передел потоков влияния заявил Мирошник

Он также прокомментировал "зарубежную командировку" генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

Это просто цирковая постановка, когда уезжает генеральный прокурор. Видимо, расплатился с Зеленским - то есть он просто купил себе выезд. И Зеленский благополучно получив от него эту взятку, помахал ему вслед ручкой и сказал: "Ой, ты должен написать теперь заявление. У тебя другого пути нет. Другими словами, ты уже для меня отработанный материал и уже больше никому не нужен" заявил дипломат

Ранее депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев заявил, что на фоне коррупционного скандала и операции "Карфаген" отъезд генпрокурора Украины Руслана Кравченко выглядит как бегство крыс с тонущего корабля.

45 действующим депутатам Верховной рады Украины предъявлены обвинения по коррупционным делам. Это более чем 10% от депутатского корпуса. Всего же по делам, связанным с коррупцией, обвинения предъявлены 84 депутатам разных созывов.