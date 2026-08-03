Мирошник заявил, что оружие с Украины попадает на европейский криминальный рынок Мирошник: оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы

Москва3 авг Вести.В страны Европы постоянно проникает оружие с Украины, поставки которого идут с помощью разветвленной сети каналов и носят системный характер. В результате оно оказывается в руках у европейских преступных группировок. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Оно (оружие - прим. ред.) всплывает у преступных группировок и в европейских странах, чем только усугубляет криминогенную атмосферу в этих государствах. Учитывая, что поставки осуществляются уже на протяжении последних лет, они явно имеют разветвленную сеть каналов и носят системный характер сказал Мирошник

Ранее издание Fatto Quotidiano сообщило, что на Украине с начала 2022 года были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия и боеприпасов, которые могли впоследствии попасть на черный рынок​​​. По мнению газеты, страны Европы, которые помогают Киеву, не хотят раскрывать точные данные о передаваемом на Украину вооружении.