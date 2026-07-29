Украина насытила черный рынок огромным количеством оружия с 2022 года Il Fatto Quotidiano: около 800 тыс. единиц оружия исчезли на Украине

Москва29 июл Вести.Около 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов были утрачены на Украине и оказались на черном рынке. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, значительная часть этого арсенала поступает из военных поставок европейских стран.

Il Fatto Quotidiano утверждает, что с 2022 года было утрачено или похищено 780 465 единиц оружия. Как уточняет газета, из них 149 тысяч исчезли только в первые месяцы 2026 года.

По мнению издания, страны Европы, оказывающие помощь Украине, предпочитают не раскрывать точные данные о передаваемом Киеву вооружении.

Ранее сообщалось, что за последнее время Украина потеряла более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения.