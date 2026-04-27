МВД Украины: за 2025 год конфисковано 15 тысяч гранат из оборота граждан

На Украине у граждан конфисковали 15 тысяч гранат за прошлый год МВД Украины: за 2025 год конфисковано 15 тысяч гранат из оборота граждан

Москва27 апр Вести.В 2025 году украинские силовики вывели из незаконного обращения 15 тысяч гранат. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

Только за прошлый год изъято из гражданского оборота 15 тыс. гранат на Украине цитирует его слова агентство "Укринформ"

Инциденты, связанные с бесконтрольным распространением оружия, на Украине случаются регулярно. 23 апреля глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что с начала 2022 года у населения изъято около 20 тысяч стволов нелегального оружия, в том числе 6,4 тысячи автоматов и почти 3 тысячи гранатометов.