Москва27 апрВести.В 2025 году украинские силовики вывели из незаконного обращения 15 тысяч гранат. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Только за прошлый год изъято из гражданского оборота 15 тыс. гранат на Украинецитирует его слова агентство "Укринформ"
Инциденты, связанные с бесконтрольным распространением оружия, на Украине случаются регулярно. 23 апреля глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что с начала 2022 года у населения изъято около 20 тысяч стволов нелегального оружия, в том числе 6,4 тысячи автоматов и почти 3 тысячи гранатометов.