Москва4 сен Вести.Запад использует Украину как место для испытания оружия и технологий военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Украина - это международный полигон, на котором используют все, начиная от террористических методов, заканчивая технологическими достижениями, которые сюда привозят и используют уже в боевых условиях. Именно поэтому Запад считает Украину ценным ресурсом. Украина очень ценное приобретение для Запада как полигон, где можно использовать результаты разработок ВПК приводит РИА Новости слова Мирошника

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия.