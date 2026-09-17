Москва17 сен Вести.Украина ведет террористическую войну против России на средства, выделенные Европой. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он указал на всплеск ударов по гражданскому транспорту, на угрозу Киева самолетам в российском небе, а также отметил, что некоторые города оказались фактически в осаде.

Я знаю точно, что, когда в апреле европейская сторона выделила или подтвердила 90 миллиардный кредит, у нас тут же началась террористическая война. То есть у нас резко пошло вверх количество обстрелов, резко увеличилось количество людей, которые пострадали на поле боя. И тогда было абсолютно четко понятно: Киев получил деньги и благословение Запада на то, чтобы не вести войну на поле боя, а для того, чтобы организовать террористическую войну. Для того чтобы у нас появилось что? Удары по гражданскому транспорту, по автобусам, там, по поездам, угрозы самолетам. У нас появились удары по маркетплейсам, то есть у нас удары по экономике, попытка подорвать. У нас, значит, появились осады городов. То есть на сегодняшний день, посмотрите, у нас целый ряд городов, такие как Энергодар, такие как Васильевка, Алешки, то есть те, которые находятся вдоль Днепра или вдоль Каховского водохранилища, — это города, по сути дела, в осаде сказал посол

Ранее Мирошник заявил, что Киев специально наносит удары по гражданской инфраструктуре России, пытаясь оказать давление на Москву. Подтвердились сведения о попытках киевского режима блокировать города, усложнить доставку продовольствия, медикаментов и первоочередных товаров, а также нарушить подачу электроэнергии и воды.