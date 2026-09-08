Москва8 сен Вести.Киевский режим новой серией ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры пытается спровоцировать "энергоцид" и создать невыносимые условия для мирных жителей. Об этом журналистам заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, Украина использовала выделенные ей Европейским союзом 90 миллиардов евро для ударов по логистическим центрам маркетплейсов и объектам энергетики.

То есть для введения энергоцида на целых огромных территориях, что работает на создание невыносимых условий для жизни для гражданского населения. То есть деньги Евросоюза пошли на терроризм сказал Мирошник

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим сделал ставку на экспорт терроризма.