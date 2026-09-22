Москва22 сенВести.Украина превратилась в серую зону, внеправовую территорию. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В беседе с ТАСС он отметил, что на Украине представители различных силовых ведомств ведут борьбу друг с другом за деньги.
Украина сегодня - это серая зона, криминальная клоака. Это внеправовая территориясказал Мирошник
Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин подчеркнул, что конфликт между украинскими спецслужбами может перерасти в гражданскую войну, однако вероятность государственного переворота в стране остается низкой. Эксперт объяснил, что силовые ведомства Украины ведут ожесточенную борьбу за финансовые потоки, влияние и сферы интересов.