Борьба за деньги и влияние: политолог о конфликте силовиков в Киеве Эксперт Самонкин предупредил о риске гражданской войны на Украине

Москва2 сен Вести.Конфликт между украинскими спецслужбами может перерасти в гражданскую войну, однако вероятность государственного переворота в стране остается низкой. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По мнению эксперта, силовые ведомства Украины ведут ожесточенную борьбу за финансовые потоки, влияние и сферы интересов. Самонкин не исключил, что на фоне этого противостояния спецслужбы могут передавать секретную информацию западным кураторам за денежное вознаграждение. Он также сравнил нынешнее состояние Украины с распадом Ливии после уничтожения Джамахирии, предупредив о рисках появления неконтролируемых вооруженных группировок.

Ранее стало известно об аресте в Киеве троих сотрудников Службы безопасности Украины по подозрению в участии в перестрелке с представителями Главного управления разведки Минобороны страны.