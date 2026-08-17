Политолог Самонкин: борьба ЕС с независимостью России продолжится и после СВО

Политолог: завершение спецоперации не остановит Евросоюз от борьбы с Россией Политолог Самонкин: борьба ЕС с независимостью России продолжится и после СВО

Москва17 авг Вести.Борьба Европейского союза с независимостью России продолжится и после завершения спецоперации, ждать снятия санкций не стоит, заявил изданию NEWS.ru эксперт Изборского клуба, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

Мне кажется, что вне зависимости от того, как долго будет продолжаться специальная военная операция…, все равно ограничения будут сохраняться, потому что их вводили еще до событий на Украине указал Самонкин

России удалось перестроить экономическую модель, и новые санкции Евросоюза не могут нанести стране значительный вред, а улучшение российско-американских связей привело к "потеплению" в области культуры и спорта, добавил политолог.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз готовится осенью существенно усилить санкционное давление на Россию, новый пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года.