Политолог назвал слабой реакцию жителей ЕС на риторику о "российской угрозе" Политолог Самонкин усомнился в эффективности риторики ЕС о российской угрозе

Москва22 сен Вести.Риторика европейских властей о "российской угрозе" не возымела эффекта на значительную часть населения стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В качестве примера политолог привел результаты выборов в Германии. По его оценке, рост поддержки "Альтернативы для Германии" свидетельствует о том, что заявления европейских властей о возможном конфликте с Россией не оказывают ожидаемого влияния на избирателей.

Истерия европейских властей не так уж и работает резюмировал он

Как пояснил Самонкин, риторика о российской угрозе используется в том числе для сохранения общественной поддержки Украины и снижения поддержки национально ориентированных партий. Кроме того, подобные предупреждения могут влиять на поведение отдельных европейцев, побуждая их запасаться продуктами и строить убежища.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что у Москвы нет намерений угрожать какому-либо европейскому государству. Президент Владимир Путин ранее заявил, что у России нет агрессивных намерений и каких-либо оснований для их появления.