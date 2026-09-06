Грушко: призывы в Евросоюзе к миру и диалогу с Россией ничего не значат

Грушко заявил, что призывы политиков Евросоюза к диалогу с РФ ничего не значат Грушко: призывы в Евросоюзе к миру и диалогу с Россией ничего не значат

Москва6 сен Вести.Слова европейских политиков об урегулировании конфликта на Украине и диалоге с Россией ничего не значат. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, которые приводит РИА Новости, на деле политика ЕС совпадает с курсом НАТО.

То, что мы наблюдаем со стороны Евросоюза — призывы к миру, (заявления. — прим. ред.) о том, что надо говорить с Россией — это скорее сотрясение воздуха, создание белого информационного шума сказал Грушко

Дипломат подчеркнул, что слова европейских лидеров призваны затянуть конфликт для нанесения Москве стратегического поражения.

О необходимости возобновить диалог с Россией ранее высказывались французский лидер Эммануэль Макрон, финский президент Александр Стубб, немецкий канцлер Фридрих Мерц и некоторые другие политики.

В то же время директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркивал, что стартовая позиция европейцев не претерпела изменений, полностью игнорирует интересы России и сводится к оторванным от реальности требованиям.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ЕС сохранять жесткий курс и воздерживаться от диалога с Россией. По его словам, необходимо ждать "ослабления стратегического положения России".