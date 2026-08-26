Эксперт рассказал, пойдет ли Европа на прямое участие в войне с Россией Эксперт считает, что Европа не пойдет на прямое участие в военном конфликте с РФ

Москва26 авг Вести.Европейские страны не пойдут на прямое участие в войне с Россией, потому что понимают, в каком состоянии сегодня находятся их армии. Об этом ИС "Вести" заявил член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин.

Сама Европа не спешит влезать в войну, потому что отлично понимает, что в этой войне она, скорее всего, будет уничтожена. И в этом случае риторика предназначается больше для Киева, чтобы Киев себя чувствовал не брошенным и чтобы Киев, который сейчас истекает кровью и каждый день теряет огромные куски своей промышленности, своей логистики, понимал и держался и ждал, что вот-вот кавалерия придет на помощь сказал эксперт

Шурыгин считает, что Европа будет продолжать наращивать военную помощь Украине.

Будут наращивать все, что они могут давать с точки зрения денег. Но на прямое участие в войне с Россией они точно не пойдут, потому что они слишком хорошо понимают, в каком состоянии сегодня находится их армия отметил он

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов заявил, что население Европы начало ощущать на себе последствия экономической "войны" России и Запада: в Британии поднимают тарифы на электричество, а в Польше сомневаются, что нужно продолжать спонсировать Украину.